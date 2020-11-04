COVID-19: отмена электричек и госпиталь в детском лагере в Одессе 

Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года. Со 2 ноября в стране начало действовать новое эпидемическое зонирование.

Одесская область снова в оранжево-красных оттенках. А уже 4 ноября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса — за сутки заболело более 9,5 тысяч человек.

Дюжина красных зон

По информации главного санитарного врача региона Виталия Гончарова, за последние две недели количество больных в Одесской области возросло на 55%. Причем среди людей всех возрастов: среди детей до 18 лет — на 12%, среди взрослых — на 57%.

В Одесской области по-прежнему нет зеленой и желтой зон. А вот красных отметок стало больше. В красном цвете теперь будут жить Беляевка, Измаил и Теплодар, а также Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Татарбунарский, Саратский и Лиманский районы Одесской области.

Все остальные населенные пункты, включая Одессу, ближайшие две недели остаются в оранжевой зоне. Желтых и зеленых градаций в нашей области нет.

Карантинные меры

Из-за распространения коронавируса ужесточаются карантинные меры. Но не только в красных зонах. Например, в Таировской громаде, населенные пункты которой граничат с красной эпидемзоной, на карантин закрыли школы и детские сады, запретили работу заведений культуры, общепита (кафе, ресторанов), магазинов, ТРЦ, заведений бытового обслуживания, банков, СТО и почты.

Кроме того, с рядом населенных пунктов из красных зон временно ограничено железнодорожное сообщение. Согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, «Укрзалiзниця» со 2 ноября прекратила продажу билетов на пригородные поезда, следующие в Балту, Колосовку, Подольск, Кулиндорово, Буялык, Кремидовку, Кубанку, Сербку, Березовку, Кулевчу, Сарату и другие станции, расположенные в красной» зоне. Поезда будут останавливаться здесь по расписанию и высаживать пассажиров. Но вот посадку производить не будут.

«Выбирать, кого лечить»

В зависимости от количества больных COVID-19 в Минздраве разработали четырехуровневый план действий.

До 8 тысяч инфицированных в день. Медики и чиновники продолжают увеличивать количество койко-мест, готовиться к росту числа заболевших и наращивать количество тестирований.

До 10 тысяч инфицированных в день — должно быть в наличии 52 тысячи коек, потому в некоторых регионах развернут мобильные полевые госпитали.

До 15 тысяч инфицированных в день — будет введен полный перечень ограничений, которые предусматривает красная карантинная зона, а также полная мобилизация врачей и интернов.

До 20 тысяч инфицированных в день — при таком сценарии, по словам министра Максима Степанова, Минздрав вынужден будет ввести протоколы выбора: врачи будут выбирать, каким больным предоставлять медицинскую помощь именно в стационарных условиях.

Больных могут разместить в лагере «Виктория»

Сегодня самый высокий показатель загруженности коронавирусных медучреждений в Одесской области — 87,3%.

Для пациентов с COVID-19 департамент здравоохранения Одесского горсовета планирует полностью перепрофилировать горбольницу №5 — на улице Троицкой. Там собираются разместить 150 коек.

В случае же резкого ухудшения эпидситуации в городе, по словам главы горздрава Елены Якименко, рассматривается возможность оснащения койками отделения ГКБ №3 на Лидерсовском бульваре и детского лагеря «Виктория». Однако в обоих вариантах потребуется медицинское оборудование и медперсонал, которого пока нет.

Статистика

В Одесской области показатель смертности — 15,8 (на 100 тысяч человек населения умирает 16 человек), средний показатель по Украине — 18.