Что почем на одесских пляжах? Часть 1: Ланжерон

Корреспондент «Одесской Жизни» снова отправился на одесские пляжи. В этот раз он увидел, в каком состоянии пляжи, и какие услуги предоставляют уже во время официально объявленного курортного сезона. А также узнал, «что почем» на набережной.

Добраться на Ланжерон можно на маршрутке №203 или 233, трамвае №28 и троллейбусе №2 или 3. Конечно, транспорт не подъезжает близко к пляжу, придётся немного прогуляться.

Спускаемся к дельфинарию. Здесь невозможно не заметить скандальную стройку. Несмотря на запреты от государственных инстанций, она продолжается.

Стройка ограждена забором и занимает часть свободной зоны со стороны моря. А сейчас, во время купального сезона, ещё и создает тень. Отдыхающих рядом с ней нет, они предпочитают выбирать место на солнце. Хотя стройка и заняла немаленькую часть «деревянного пляжа» (деревянный настил набережной возле дельфинария – ред.), его большая часть в распоряжении отдыхающих. Здесь есть кабинка для переодевания и несколько спусков к морю, а вот душа нет. Поэтому, чтобы смыть с себя морскую воду, некоторые пляжники пользуются фонтанами напротив входа в дельфинарий.

Рядом остановка эко-автобуса. На нем можно проехаться от Ланжерона до Аркадии. Это удовольствие стоит 80 гривен в одну сторону.

Рестораны, кафе и прочие закусочные на набережной предлагают большое разнообразие еды и напитков. Так, например, стаканчик эспрессо стоит 15 гривен, американо – 20 гривен, а капучино – 25 гривен. Минимальная цена на пиво — 25 гривен, чипсы к пиву — 25 гривен. Если хотите перекусить, прийдется заплатить больше: картошка фри здесь – 40 гривен, пельмени – 65 гривен, а вареники стоят – 55. Мясные блюда дороже: свиной шашлык – 140 гривен, а куриный – 120. Самый экономный вариант перекуса — хот-доги, они стоят от 35 гривен.

Что же касается самих песчаных зон Ланжерона, то здесь сразу бросается в глаза экологическая ситуация в Черном море. На пляжах с платными услугами водоросли пытаются убирать с песка. Пляж кажется чище, но вода все равно грязная. Это не пугает людей: отдыхающих много. На песке также есть медпункт.

Шезлонгами заполняют не весь арендованный участок пляжа. Хотя, и это неправильно: в идеале, шезлонги должны быть сложены в определённом месте и устанавливаться по запросу отдыхающих. Арендаторы должны предоставлять для отдыхающих, которые не хотят пользоваться платными услугами, 40% участка пляжа. Льготным категориям граждан здесь выделяют «бесплатные часы» с 8.00 до 10.00, а не до 11.00, как должно быть. Подробнее о том, как предоставляют арендаторы пенсионерами доступ к пляжам мы писали в репортаже.

Цены на шезлонги колеблются в диапазоне от 50 до 80 гривен под солнцем и от 100 до 120 гривен под зонтом. Воспользоваться ими можно до семи часов вечера. Но, как сказал нашему корреспонденту бич-бой: «Прогонять ровно в семь не будем».

Несмотря на то, что такие пляжи называются «пляжами с платными услугами», некоторых услуг здесь и вовсе нет – например, душа. Он есть только на одном из участков и стоит 5 гривен, хотя должен быть бесплатным. Ближайший бесплатный душ находится возле “желтого камня”. Что касается туалетов — они тоже платные.