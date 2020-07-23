Новости Одессы и Одесской области

Бананы вместо винограда: как глобальное потепление изменит меню одесситов?

Бананы вместо винограда: как глобальное потепление изменит меню одесситов?

Если жестокая засуха урожай не сожжет – то небывалые ливни подтопят. Украинские степи и поля уверенно превращаются в субтропики, а в дальнейшем грозят стать даже полупустыней. Аграрии же постепенно осваивают новые, непривычные для нашего потребителя сельхозкультуры. Какие необычные отечественные продукты могут появиться в недалеком будущем на наших прилавках, выясняла «Одесская жизнь».

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У нас будут выращивать бананы вместо винограда?

Этот заграничный фрукт фермеры Ренийского района собираются разводить вместо винограда. Эксперименты уже начались. А вот виноградники собираются выкорчевывать: урожай «горит» из-за отсутствия дождей. Так что Одесчина имеет все шансы стать «банановым регионом».

Дешевых арбузов больше не будет?

За последние годы фермеры Херсонщины сократили посевы арбуза — не выгодно. Участившиеся засухи грозят немалыми затратами на орошение. Уничтожает бахчу и ставший не такой уж редкостью сильный град — еще один «подарок» глобального изменения климата. Сокращение посевов арбузов, соответственно, поднимет цену на традиционно дешевое летнее лакомство. Особенно если выращивать экологически чистый продукт, а не накачивать его селитрой.

Сахар и мед заменит «арбузный мед» — бекмес?

Дефицит осадков заставляет аграриев сокращать выращивание сахарной свеклы. В этом году влага на полях Винницкой области — традиционной украинской «цукроварни» — находилась на глубине аж 15 см. Свекольный корень до воды просто не дотягивается. Обостряет изменение климата и проблемы пчеловодства. Рост среднегодовой температуры и усиление стихийных катаклизмов влияют на заболевания пчел и их массовую гибель.

Но на помощь сладкоежкам приходит «арбузный мед» — бекмес. Херсонская область уже начала его вырабатывать и популяризировать.

Вместо плова будем есть кашу из сорго?

Мы привыкли, что сорго — растение, из которого вяжут веники. Но это технический вид культуры. А из сорго зернового можно и кашу сварить. На вкус — мало чем отличается от риса. Большой плюс сорго — без влаги может обходиться до двух недель. К тому же этот злак показан диабетикам, в нем полностью отсутствует глютен, зато много витаминов группы В и РР, отвечающих за нормальную работу нервной системы. Поэтому сорго особо рекомендуется при стрессах и хронической усталости.

Подсолнечное масло станет деликатесом, а оливковое будем добавлять во все блюда?

Посевы подсолнечника, утверждают агрометеорологи, на юге значительно сократятся. Из-за аномальной засухи последних лет культура чернеет и высыхает, высота растений не достигает колена.

Потому фермеры закладывают оливковые плантации. Ведь за последние 20 лет климатические зоны сместились на 250 км с юга на север. Так что заживем, как в Греции, где «все есть» — по крайней мере, свои маслины и оливковое масло точно.

Картофель заменит его сладкий родственник — батат?

В том, что глобальное потепление уже наступило, убеждают успешные попытки выращивания батата. Его родина — тропики и субтропики. И чем больше тепла и солнца — тем выше урожайность. Как показал опыт, высадка батата даже в середине июня — в жару, ему не вредит. И колорадскому жуку батат не нравится. Урожайность может быть в 2 раза выше, чем у картофеля. Вместе с тем агрометеорологи утверждают, что через 10-15 лет высокие температуры почвы приведут к колоссальным потерям урожая картофеля.

Борщовый набор дополнит амарант?

У этого популярного декоративного растения, оказывается, в пищу пригодны все части: корни, листья, стебли, семена. Используют его в качестве специи, а также для изготовления муки, приготовления каш и борща. Расти амарант может даже на песке. А эксперты утверждают, что кусок хлеба из амаранта по содержанию белка равноценен куску мяса. И, по мнению профессионалов, украинские земли — наиболее подходящие для этой культуры. Фермерское хозяйство на Киевщине амарант уже успешно выращивает.

Помогали составлять новое меню: 

  • заведующая сектором изучения болезней пчел ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» Елена Сиренко.
  • Юрий Паличев, секретарь Ассоциации производителей херсонского арбуза,
  • председатель правления Национальная ассоциация производителей сахара «Укрсахара»  Николай Ярчук
  • завлабораторией селекции твердой пшеницы Селекционно-генетического института Анатолий Паламарчук – о сорго
  •  директор Института риса НААН Украины Владимир Дудченко.
  • директор Ассоциации производителей амаранта и амарантовой продукции Александр Дуда

 

 

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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