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Алименты родителям: можно ли заставить детей помогать?

Алименты родителям: можно ли заставить детей помогать?

Пожилая одесситка обратилась в редакцию с жалобой на своих детей, которые не хотят ей помогать. Мы узнавали, можно ли заставить детей заботиться о своих престарелых родственниках.

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В Семейном кодексе Украины (статьи №№202-206) указано, что дети должны содержать нетрудоспособных, нуждающихся в материальной помощи родителей. Более того, они обязаны принимать участие в дополнительных расходах, связанных с болезнью, инвалидностью или немощностью.

К сожалению, заставить человека физически помочь своим родителям и изменить к ним отношение невозможно. Но родители могут подать в суд на взыскание с детей алиментов, если дети не помогают нуждающимся родителям.

Если бездействие дочери или сына создает невыносимые или опасные условия жизни, следует обратиться в полицию. В Уголовном кодексе (ст.135) предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет за оставление человека в опасности. И хотя довести такое дело до суда бывает сложно, уже сам факт полицейского разбирательства может убедить нерадивого ребенка в том, что его поведение неправильно.

Также в сложившейся ситуации можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Письма с полными контактными данными и подробным описанием жизненной ситуации следует направлять:

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008, Лутковской Валерии Владимировне
  • по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua.
  • Телефоны «горячей линии»: 044-253-75-89, 0800-50-17-20.

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Анна Мячина
Анна Мячина ПРОФИЛЬ

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