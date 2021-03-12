Это была первая улица в Одессе, получившая собственное имя. Сначала улица называлась Портняжья, так как была проложена в портняжьей слободе.

А современное название эта одесская улица получила в честь одесского градоначальника Луи де Ланжерона еще при его жизни. На этой же улице находился и дом Ланжерона.

Из-за неровностей рельефа на пересечении улицы с Военной балкой построили мост. Однако просуществовал он очень недолго. Со временем местность выровняли, а мост просто засыпали.

На Ланжероновской улице в Одессе расположено множество зданий, история которых связана с различными политическими и культурными деятелями Одессы и событиями, происходившими в нашем городе. Здесь, в кофейне Аспориди, Де Рибас с офицерами праздновал взятие Хаджибея. Как считают краеведы, в августе 1794 года именно на Ланжероновской заложили самое первое здание в городе. Дом принадлежал князю Григорию Волконскому, но до нашего времени не сохранился.

В доме №2 находился дворец князя Дмитрия Гагарина (одного из первых одесситов), который построили по проекту Луи Оттона. В разное время в нем размещались Коммерческое собрание, клуб, банк и канцелярия одесского градоначальника. Сейчас в этом здании располагается Литературный музей.

Рядом находится Археологический музей, в котором до революции была Публичная библиотека. Ну, а напротив находится печально известный Музей морского флота. Он поменял место жительства после пожара, случившегося в 2005-м. Этот дом построили по проекту Георгия Торичелли, и с 1842 года в нем находился Английский клуб. Во время революции это здание занимал штаб войск Центральной рады.

Там, где в Одессе Ланжероновская улица пересекается с Пушкинской, мостовая вымощена необычным камнем бежевого цвета. Это керамит — искусственный камень, изготовленный по особой технологии. Несмотря на то, что он очень прочный, распространения керамит не получил из-за высокой цены.

Источники: grad.ua, Википедия

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