﻿ Запущена новая страница для отслеживания движения гортранспорта, но и она пока работает с перебоями - Одесская Жизнь

Для ресурса «Транспорт Одессы» создали резервный адрес.

Напомним, на сайте «Транспорт Одессы» горожане могут отслеживать в онлайн-режиме движение электротранспорта. Однако ресурс часто работал с перебоями. Поэтому для одесситов создали резервную страницу этого сайта.

Как сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», теперь за движением трамваев и троллейбусов на линии можно следить ещё и на сайте transport-odessa.com.ua.

Впрочем, горожане жалуются, что пока и здесь отмечаются перебои и некоторые несоответствия — часто показываются не все машины на маршруте, также значки движущегося транспорта «съезжают» в сторону или вовсе не отображаются, при том, что «в реальности» они на маршруте есть.

К тому же в информации указана старая цена проезда — 3 грн.

Напомним, 19 декабря в Одессе перезапустили сервис «Транспорт Одессы», однако он зачастую работает некорректно.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что разработчики онлайн-приложений думают над созданием приложения и для отслеживания движения маршруток.

Фото: пресс-служба Одесгорэлектротранс.