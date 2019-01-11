﻿ Запущена новая страница для отслеживания движения гортранспорта, но и она пока работает с перебоями - Одесская Жизнь

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Запущена новая страница для отслеживания движения гортранспорта, но и она пока работает с перебоями

Запущена новая страница для отслеживания движения гортранспорта, но и она пока работает с перебоями

Для ресурса «Транспорт Одессы» создали резервный адрес.

Напомним, на сайте «Транспорт Одессы» горожане могут отслеживать в онлайн-режиме движение электротранспорта. Однако ресурс часто работал с перебоями. Поэтому для одесситов создали резервную страницу этого сайта.

отслеживание транспортаКак сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», теперь за движением трамваев и троллейбусов на линии можно следить ещё и на сайте transport-odessa.com.ua.

Впрочем, горожане жалуются, что пока и здесь отмечаются перебои и некоторые несоответствия — часто показываются не все машины на маршруте, также значки движущегося транспорта «съезжают» в сторону или вовсе не отображаются, при том, что «в реальности» они на маршруте есть.

К тому же в информации указана старая цена проезда — 3 грн.

Напомним, 19 декабря в Одессе перезапустили сервис «Транспорт Одессы», однако он зачастую работает некорректно.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что разработчики онлайн-приложений думают над созданием приложения и для отслеживания движения маршруток. 

 

Фото: пресс-служба Одесгорэлектротранс.

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