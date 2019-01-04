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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе снизилась

Заболевших корью по-прежнему много. Нынешний показатель в два раза превысил прошлогодний.

Благодаря зимним каникулам заболевших ОРВИ и гриппом стало меньше на 9,5%. Однако, как сообщает ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», вместе с гриппом в Одессе циркулируют и другие инфекции, в том числе кишечные. А заболеваемость корью продолжает оставаться на высоком уровне. На прошедшей неделе в Одессе зарегистрированы 39 случаев кори, из них 17 — у детей.

Отметим, бельгийская вакцина от кори есть во всех одесских поликлиниках.

Напомним, в 2018 году корью заболели 1295 одесситов, из которых 46,1% составили дети. Большинство заболевших не были привиты.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», чтобы предотвратить распространение инфекций, 20 декабря в одесских медучреждениях ввели карантин.

Фото: 112 Украина.

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