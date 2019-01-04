За минувший год одесситы стали богаче на полтора процента

Социальные выплаты и пенсии не поспевают за уровнем инфляции. И именно,она «съела» почти всю прибавку к зарплате.

В ноябре 2018 года номинальная зарплата, согласно официальной статистике, составляла 9 161 грн. Это на 22,5% больше, чем годом раньше.

А вот реальная заработная плата выросла всего на 11,4%. Зато, как сообщает Курс денег, реальный уровень инфляции оказался выше, чем прогнозировалось — он составил 10%. А это значит, что одесситы, как и все украинцы, разбогатели всего лишь на 1,4%, то есть приблизительно на 130 грн. В то время, как жизнь подорожала значительно ощутимее. Так, условный «борщевой набор» за год вырос в цене более, чем наполовину, а хлеб на четверть, повысились тарифы на проезд и коммунальные услуги.

Напомним, с 1 декабря в Одессе повысили тариф на проезд в электротранспорте, в феврале ожидается повышение тарифа на тепло, а также на вывоз мусора и жидких отходов в частных домах.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что с 1 января некоторым одесситам будут увеличены пенсии.

Фото: Politeka.