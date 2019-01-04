﻿ В Одессе собираются реформировать парковки - Одесская Жизнь

Увеличение количества автотранспорта и стихийные парковки на проезжей части стали причиной образования заторов на дорогах, особенно в исторической части Одессы. Решением этой проблемы всерьёз занялись в департаменте транспорта Одесского горсовета.

В качестве решения в Горсовете презентовали «Концепцию развитию парковочного пространства Одессы». Ее разработали специалисты департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, с учетом опыта других городов и стран.

Основная идея Концепции – развитие инфраструктуры под подземные парковки и «перехватывающие» паркинги. План включает проектирование сети парковок, которые бы никому не мешали, внедрение на новых парковках системы безналичной оплаты — с использованием банковских карт или «мобильных денег», и системы льгот.

Одновременно разрабатывается система контроля за нарушителями при помощи фото-, видеофиксации и организовывается служба эвакуации.

Правда, концепция ещё не имеет программы пошагового внедрения. Её начнут разрабатывать лишь после того, как концепцию одобрят специалисты.

«Обсуждение концепции является первым этапом формирования улично-дорожной сети города, включая парковки», – уточнил глава департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько.