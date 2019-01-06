﻿ В канун Святого вечера одесситов угощали кутьей - Одесская Жизнь

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В канун Святого вечера одесситов угощали кутьей

  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе
  • кутья в Одессе

Две с половиной тысячи порций рождественского лакомства приготовили студенты Высшего профессионального училища морского туристического сервиса.

Праздник кутьи устроили в парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко, возле сцены «Ракушка». Кроме кутьи ребята потчевали гостей и традиционным рождественским напитком — узваром. Все это в сопровождении украинских народных песен и колядок. К сожалению, гостей было не так уж и немного, но одни уходили, другие приходили.кутья в Одессе

Также ребята представили двенадцать рождественских блюд, которые принято готовить на Святой вечер в Украине и рассказали об их символизме. Так, например, голубцы созвучны с «голубем», который является символом Божьей любви, Святого Духа, красоты и силы, полученной от Создателя. В кутье каждый компонент имеет свое значение: вареная пшеница с медом и маком является актом жертвы Богу, потому что пшеница с медом – это сакральная часть Святого ужина. Мак – символ мученичества, невинно пролитой крови, символ чистоты, Божьего слова.

Когда праздник начинался, на улице светило солнце, но потом пошел снег. Правда, он никого не остановил — люди продолжали подходить за угощением.

Остатки кутьи, которые съесть не успели, были переданы в Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о рождественских традициях в Украине и какие традиции сложились в одесских семьях.

 

Наталия Браславская
Наталия Браславская
EDITOR
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