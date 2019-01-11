﻿ Украинский лоукостер летом начнёт летать из Одессы во Львов - Одесская Жизнь

Авиакомпания SkyUp собирается начать регулярные бюджетные перелеты по маршруту Одесса-Львов.

Уже с июня из Одессы можно будет слетать во Львов рейсами украинской авиакомпании-лоукостера.

Информация об этом маршруте уже появилась в летнем расписании Одесского международного аэропорта.

Первый вылет во Львов состоится 2 июня в 10:00. Обратно самолёт вернётся в 13:00. Полёт продлится всего час. Рейсы будут проводиться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Во сколько обойдётся такое удовольствие — пока неизвестно. Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что из Одессы можно будет бюджетно летать в Киев и Харьков — цена билетов SkyUp по этим направлениям составляет около 500 гривен.

Скрин с сайта Международного аэропорта Одесса.

Фото: ФБ SkyUp.