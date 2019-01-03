Украинские морские десантники вернулись на базу в Одессе

Экипаж десантного корабля «Юрий Олефиренко» в течение пяти дней проводил учения близ Очакова.

Военные моряки отрабатывали десантирование и защиту корабля. Как сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины, моряки успешно справились с погрузкой на борт военной техники и морских пехотинцев, их десантированием на необорудованное побережье, а также с радиационной, биологической и химической защитой корабля.

После учений судно вернулось на место постоянного базирования в Одессу.

Напомним, в сентябре прошли первые украино-румынские учения «Ривериан».

Фото: Южный Курьер.