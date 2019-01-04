Украинцы, находящиеся в России, не смогут проголосовать на выборах президента (мнение)

Власть лишила сотни тысяч украинских граждан конституционного права голосовать на выборах, с целью манипуляций ликвидировав избирательные участки на территории Российской Федерации.

Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в своем Facebook.

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«По разным оценкам, сотни тысяч наших граждан находятся в России. Кто на заработках, кто по иным причинам. И вот власть лишает их права голоса. Это неконституционно и противозаконно. Это часть будущих манипуляций на выборах», – уверен политик.

Парламентарий также заявил о том, что оспорит данное решение Центризбиркома в судебном порядке.

«Я подаю в суд на это решение. Люди, мы не должны молчать! Наших граждан лишают их основного права – участвовать в выборах!» – возмутился Вадим Рабинович.

Напомним, 31 января из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации. Соответствующее решение было принято Центральной избирательной комиссией. Согласно приложения к постановлению, ЦИК ликвидировала пять избирательных участков Украины за рубежом.

«Ликвидировать избирательный участок №900075, в связи с чем позицию по этому избирательному участку исключить. Ликвидировать избирательный участок: №900077, №900078, №900117, №900118», сказано в постановлении Центризбиркома.

Согласно постановлению от 12 апреля 2012 года, соответствующие избирательные участки были расположены на территории Российской Федерации.