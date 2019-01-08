﻿ Украина обратилась в Европейский суд из-за пленения 24 моряков - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Украина обратилась в Европейский суд из-за пленения 24 моряков

Украина обратилась в Европейский суд из-за пленения 24 моряков

Правительство требует признать, что Россия нарушила права 24 украинских моряков.

Украина подала иск на Россию в Европейский суд по правам человека. Как сообщил в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина, в иске отмечается, что РФ нарушила ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о правах человека.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Все захваченные российским флотом моряки официально признали себя военнопленными.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесские нацгвардейцы поддержали пленных моряков.

Фото: Апостроф.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить