﻿ Украина обратилась в Европейский суд из-за пленения 24 моряков - Одесская Жизнь

Правительство требует признать, что Россия нарушила права 24 украинских моряков.

Украина подала иск на Россию в Европейский суд по правам человека. Как сообщил в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина, в иске отмечается, что РФ нарушила ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о правах человека.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Все захваченные российским флотом моряки официально признали себя военнопленными.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесские нацгвардейцы поддержали пленных моряков.

Фото: Апостроф.