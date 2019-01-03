﻿ Труп женщины обнаружили на улице в Одессе - Одесская Жизнь

Личность умершей пока не установлена. Предполагается, что она была бездомной.

Умершую женщину нашли на проспекте Небесной сотни. Как сообщают в пресс-службе ГУ НП Одесской области, на её теле не было видимых признаков насильственной смерти. Полицейские предполагают, что она могла умереть от переохлаждения.

Сейчас полиция устанавливает ее личность и обстоятельства смерти.

Напомним, вчера в одесской маршрутке скончался пассажир.

Фото: пресс-служба ГУ НП Одесской области.