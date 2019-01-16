﻿ Трамвайный маршрут "Север-Юг" обещают запустить к концу зимы - Одесская Жизнь

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Трамвайный маршрут «Север-Юг» обещают запустить к концу зимы

Трамвайный маршрут «Север-Юг» обещают запустить к концу зимы

Трамвай «Север – Юг» начнет курсировать, как только будут получены все разрешительные документы из Киева.

Трамвайный маршрут «Север-Юг» запустят до конца зимы. Как сообщил директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, для этого есть все технические возможности, запуск тормозит только бюрократия. В первое время трамвай, вопреки обещаниям, не будет скоростным. Пока это невозможно из-за отсутствия выделенной трамвайной полосы на улице Преображенской. Чтобы трамвай стал скоростным, также необходимо провести реконструкцию путей по Новощепному ряду.

Отметим, в текущем году городская мэрия планирует провести реконструкцию трамвайных путей в Новощепном ряду, по улицам Софиевской и спуску Маринеско.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», ранее трамвай «Север-Юг» обещали запустить к Новому году.

Фото: Думская.

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