﻿ Традиционный рождественский парад трамваев устроят в Одессе и в этом году - Одесская Жизнь

Празднично украшенные вагоны отправятся с жилмассивов Таирово и Котовского. Точка встречи — Старосенная площадь.

Сверкающие трамваи, украшенные праздничными гирляндами, стартуют с конечных остановок будущей трамвайной трассы «Север-Юг»: в 18:23 с 11-й станции Люстдорфской дороги и в 17:51 с улицы Паустовского. Пункт назначения — Старосенная площадь. Там парадные вагоны встретятся в 19:00.

Трамваи, которые примут участие в праздничном параде, были собраны в мастерских КП «Одесгорэлектротранс». Они проедутся улицами Одессы с пассажирами, останавливаясь на остановках. В вагонах будут выступать колядники и музыкальные коллективы, а дети получат подарки, сообщается на официальном сайте города Одесса.

Напомним, в День Святого Николая в Одессе состоялся парад троллейбусов.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета