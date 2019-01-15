﻿ Суд по Краяну: за заседание рассмотрели 1000 страниц дела - Одесская Жизнь

На очередном заседании в Малиновском суде рассмотрели 6 томов дела о хищении бюджетных средств в особо крупных размерах при покупке Краяна.

Сегодня на заседании в Малиновском суде работали оперативно: рассмотрели 1000 страниц дела о Краяне, а также опросили ещё 7 человек по подозрению в хищении 185 миллионов гривен из городского бюджета. Как сообщили в Центре противодействия коррупции, это действительно впечатляющий результат, так как, например, в Голосеевском суде Киева с октября 2016 года по делу прокурора Кулика рассмотрели всего 3 тома.

Всего предстоит рассмотреть около 100 томов материалов досудебного расследования и допросить более 110 свидетелей.

Отметим, сегодня по техническим причинам не было видеотрансляции заседания.

Напомним, обвиняемыми по делу кроме мэра Одессы является его заместитель Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов, директор ООО «Девелопмент элит» Петр Загодиренко , директор ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и оценщик Галина Богданова.

Последнее судебное заседание состоялось 27 декабря прошлого года. Это заседание закончилось брифингом, после которого мэр Одессы Геннадий Труханов отказался ответить на вопрос журналиста «Радио Свободы» Михаила Штекеля, а охрана мэра грубо оттащила журналиста.