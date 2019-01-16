﻿ Суд «Краяна» продолжается третий день подряд: зачитали ещё 8 томов обвинения - Одесская Жизнь

Малиновский суд продолжает рассматривать дело о хищении бюджетных средств при покупке Краяна. Следующее заседание проведут уже завтра.

Сегодня в Малиновском райсуде на очередном заседании по делу Краяна зачитали ещё 8 томов письменных доказательств стороны обвинения. Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, всего зачитали 23 тома из 66.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который является обвиняемым по делу, сегодня отметил, что хочет, чтобы суд как можно скорее установил оправдательный приговор, в котором он не сомневается. По его мнению, судебный процесс нарочно затягивают, чтобы помешать работе городской власти.

Отметим, согласно одобренному судом порядку, на этой неделе заседания проводятся ежедневно в 10:00.