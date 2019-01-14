﻿ Станислав Боклан отметил свой день рождения на съемках экшн-детектива «Захват» - Одесская Жизнь

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Станислав Боклан отметил свой день рождения на съемках экшн-детектива «Захват»

Станислав Боклан отметил свой день рождения на съемках экшн-детектива «Захват»

В Киеве продолжаются съемки остросюжетного сериала «Захват» производства телеканала «Интер». За несколько месяцев актеры и съемочная группа настолько сдружились, что и личные праздники отмечают на площадке. Так, 59-летие народного артиста Украины Станислава Боклана, который играет командира отряда, тоже отпраздновали на съемочной площадке «Захвата».

Любопытно, что накануне дня рождения актера как раз снимали сцену юбилея его персонажа – майора Василия Матяша по прозвищу Батя. Так что Станислав Боклан смог провести репетицию собственного праздника. Сам день рождения 12-го января народный артист Украины провел дома.станислав боклан

«В моей семье не принято ярко и шумно отмечать день рождения. Нам этот праздник кажется немного грустным, – признается актер. – У меня всегда в этот день какие-то дела. То ли съемки, то ли хлопоты семейные. Ведь из-за насыщенного рабочего графика много чего не успеваю по дому. Но вечером мы с женой всегда садимся за стол, едим приготовленный ею тортик, выпиваем, если есть настроение».

Станислав также рассказал, что знакомые, друзья и родственники не давали ни минуты покоя: звонили, говорили теплые слова и пожелания, но первой его поздравила жена, актриса Наталья Кленина: «В одну минуту первого ночи она сказала: «Стасюнечка, с днем рождения!» Подарила подарок. А вот дети и внуки сейчас далеко, поэтому звонили и поздравляли по видеосвязи».станислав боклан

А на следующий день актер отметил свой праздник уже на съемочной площадке «Захвата». В подарок от коллег Станислав Боклан получил крепкий мужской напиток – как и полагается в отряде спецназа, в команде настоящих мужчин и смелых женщин. Конечно, не обошлось без крепких объятий и теплых пожеланий. Как и не обошлось без казусов. Оказывается, в паспорте народного артиста Украины указана другая дата рождения – 12 февраля! Поэтому продюсер долго выяснял, когда же на самом деле у Станислава Боклана праздник. В итоге оказалось, что артист родился 12 января, но в документах указали неправильную дату.станислав боклан

Ранее «Одесская жизнь» писала, что Станислава Боклана называют одним из самых востребованных современных украинских актеров и даже сравнивают с Брюсом Уиллисом.Станислав Боклан

Справка «ОЖ»:

«Захват» – это сериал о самоотверженной работе отряда спецназа. Главные герои – правоохранители, для которых закон превыше всего. У членов команды есть свои жизненные драмы и личные трагедии. Они чувствуют чужую боль, как свою, и честно исполняют долг, защищая простых людей от преступников. Премьера ленты состоится уже в феврале.

  • Жанр: экшн-детектив
  • Продолжительность: 8 серий
  • Год: 2018
  • В ролях: Станислав Боклан, Георгий Поволоцкий, Никита Вакулюк, Слава Красовская, Альберт Малик, Александр Божко и другие.

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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ПРОФИЛЬ

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