﻿ Спасенных после кораблекрушения украинских моряков отправили из Стамбула в Одессу - Одесская Жизнь

Они вылетели из Турции ночным рейсом

Наши соотечественники, которых удалось спасти во время шторма, затопившего сухогруз «Волго Балт 214», этой ночью были отправлены из Стамбульского аэропорта в Одессу. Об этом сообщил в своем Твиттере посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Как сообщала «Одесская жизнь», кораблекрушение произошло 7 января в Чёрном море во время перехода судна к турецкому порту Самсун. «Волго Балт» разломился пополам и затонул.

Погибли капитан и старпом — граждане Азербайджана, а также четверо украинских моряков. Семерых спасённых членов команды, в числе которых женщина-кок, доставили в больницу, где они пробыли несколько дней.

Фото: MarineTraffic.com.