﻿ Сколько одесситы теперь будут платить за кабельное телевидение? - Одесская Жизнь

«Одесская жизнь» выясняла, что изменилось с нового года и как можно сэкономить на оплате.

С наступлением нового года поставщик услуг кабельного телевидения «Сана-Плюс» убирает «социальный пакет». Уже с 1 января всех абонентов телекоммуникационной компании переводят на стандартный пакет, который обойдется дороже. Какие изменения планируются у других поставщиков данных услуг?.

Подорожание в два раза

Представители компании «Сана-Плюс» сообщили, что с нового года можно будет приобрести только один пакет кабельного телевидения. Это «стандартный пакет» стоимостью 130 гривен. Абоненты компании, которые ранее платили за «социальный пакет» кабельного 60 гривен, тоже должны будут перейти на «стандартный пакет» или отказаться от услуг этого оператора. На официальном сайте компании «Сана-Плюс» комментируют это так:

— Медиагруппы «Интер», «Украина», «StarLightMedia» получили право требовать с провайдеров кабельного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. Очередное повышение тарифов медиагрупп — с 1 января 2019-го — закономерно приводит к повышению стоимости услуг для конечных пользователей.

В пакет «Стандарт» входят: 81 аналоговый и 165 цифровых каналов. Это значительно больше, чем было в «социальном пакете».

Откуда еще ждать «удара»?

Еще две одесские компании — «Элан» и «Бриз» тоже изменили цены за кабельное телевидение. Стоимость минимального пакета у них также составляет 130 гривен.

Остальные же кабельные операторы, например, «Черное море» или «Триолан», пока продолжают работать с «эконом-пакетами». Повысят ли они цены — покажет время.

В Госслужбе статистики Украины сообщают, что в первом полугодии 2018 года средний объем реализованных услуг на одного абонента кабельного телевидения, в том числе цифрового, составлял около 72 гривен.

В свою очередь, в Ассоциации правообладателей и поставщиков контента считают, что тарифы продолжат расти. По их мнению, это происходит в связи с повышением стоимости прав на интеллектуальную собственность, необходимостью повышения заработных плат сотрудникам отрасли, платы за электричество. Кроме того, повышение тарифов необходимо для увеличения объемов финансирования производства украинского контента телепродукции.

Напомним, 31 августа 2018 года в Украине полностью прекратило работу аналоговое телевещание.

Фото: iTechua