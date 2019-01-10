﻿ Школьные каникулы в Одесской области могут продлить из-за непогоды - Одесская Жизнь

Синоптики передают ухудшение погоды 10-12 января. Если непогода затянется, школьники могут получить несколько дополнительных дней отдыха.

В Одесской области в течение нескольких дней ожидаются метель, мокрый снег с дождём и гололед. Из-за таких погодных условий может быть осложнен проезд на дорогах.

Как сообщил во время селекторного совещания в среду губернатор Максим Степанов, чтобы непогода как можно меньше отразилась на жизни жителей региона, все службы должны работать в усиленном режиме, а пункты обогрева должны быть обеспечены всем необходимым.

В школах области, где занятия должны начаться 10 января, из-за ухудшения погоды каникулы могут продлить до начала следующей недели. Максим Степанов рекомендовал главам райадминистраций обратить на это особое внимание.

Фото пресс-службы ОГА.