﻿ Школа Столярского пока не закрывается: решение суда оспорят - Одесская Жизнь

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Школа Столярского пока не закрывается: решение суда оспорят

Школа Столярского пока не закрывается: решение суда оспорят

Одесский горсовет сейчас готовит апелляцию по делу о закрытии школы. Пока апелляцию будут рассматривать, учебное заведение не закроют.

Слухи о возможном закрытии знаменитой музыкальной школы появились в соцсетях в конце прошлого года. На этой неделе СМИ отыскали декабрьское решение Одесского окружного административного суда, который удовлетворил иск областного управления ГСЧС и постановил закрыть школу Столярского — до тех пор, пока там не установят пожарную сигнализацию и систему тушения.

Однако у школы нет средств для установки противопожарной системы. Городская и областная власть выделить деньги не могут, потому что школа подчинена напрямую Министерству культуры. Руководство школы подавало официальный запрос в минкультуры, чтобы им выделили деньги на это, но результатов до сих пор нет.

В школе-интернате сейчас обучается 400 детей, из которых больше 60 проживают в ней постоянно.

Комментируя сложившуюся ситуацию и опасения по поводу возможного закрытия школы, директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова сообщила, что сейчас Одесский горсовет пытается договориться с областным управлением ГСЧС о мирном соглашении, чтобы суд разрешил школе Столярского работать дальше. По её же словам, у Минкультуры нет необходимых средств на этот случай.

Пока дело будет рассматривать апелляционный суд, решение о закрытии школы не вступит в силу. Остается надеяться, что нарушения пожарной безопасности будут устранены до конца тяжбы.

Напомним, что повышенное внимание пожарной безопасности в учебных заведениях начали уделять после трагедии 2017 года в детском лагере «Виктория», где во время пожара погибли три ребенка. Вопрос об установке необходимой сигнализации и системы тушения в школе Столярского также поднимался неоднократно.

Фото: Мария Котова.

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