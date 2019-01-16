﻿ Школа Столярского: деньги на оплату оборудования сигнализации могут поступить из Киева - Одесская Жизнь

Одесской музыкальной школе Столярского могут выдать средства на покупку пожарной сигнализации и системы тушения.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», школу Столярского могут закрыть по решению Одесского окружного административного суда за нарушения пожарной безопасности. Средств на покупку необходимых пожарной сигнализации и системы тушения у школы нет. Так как учебное заведение находится на попечении минкульта, городская и областная власть не могли ей помочь. Чтобы предотвратить закрытие школы, была подана апелляция. Сейчас школу могут спасти от закрытия в Киеве. Об этом сообщили в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ.

По словам начальника городского отделения ГСЧС Александра Полохача, в Киеве смогут выделить необходимую сумму для оборудования школы всем необходимым для пожарной безопасности. В первую очередь оборудуют спальный корпус для детей с круглосуточным пребыванием. В Минкульте уже попросили сметы для приведения зданий в порядок.

Напомним, школу Столярского ждет повторная проверка сотрудниками ГСЧС Украины.

Фото: Думская.