﻿ Сегодня некоторые одесситы останутся без газа - Одесская Жизнь

Из-за ремонта на распределительном газопроводе газ отключат по шести адресам.

Сегодня в Одессе ожидается плановое отключение газа. Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, газоснабжение перекроют по шести адресам из-за проведения ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления на ул. Дальницкой, 43.

Газа не будет с 09:00 до 17:30 по следующим адресам:

Дальницкая, 43/4;

Дальницкая, 43/15;

Дальницкая, 43;

Дальницкая, 41;

Дальницкая, 39;

Дальницкая, 43/9.

Фото: telegraf.in.ua.