﻿ Сегодня некоторые одесситы останутся без газа - Одесская Жизнь

Из-за ремонта на распределительном газопроводе газ отключат по шести адресам.
Сегодня в Одессе ожидается плановое отключение газа. Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, газоснабжение перекроют по шести адресам из-за проведения ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления на ул. Дальницкой, 43.
Газа не будет с 09:00 до 17:30 по следующим адресам:
- Дальницкая, 43/4;
- Дальницкая, 43/15;
- Дальницкая, 43;
- Дальницкая, 41;
- Дальницкая, 39;
- Дальницкая, 43/9.
Фото: telegraf.in.ua.
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