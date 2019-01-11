﻿ СБУ задержала в Одессе общественника-рэкетира и его сообщников - Одесская Жизнь

Состоявшие в общественной организации преступники вымогали у местных предпринимателей деньги за непрепятствование их бизнесу.

Бандиты угрожали избиением и повреждением ценного имущества, если бизнесмены отказывались платить.

Как сообщили в областном управлении СБУ, одного из преступников задержали сразу после получения очередной платы в размере 1200 долларов США. До этого СБУшники вместе с полицейскими зафиксировали, как этот же «активист» забирал 800 долларов якобы долга.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и всех причастных к нему.

Советник главы ГУ НП Одесской области Руслан Форостяк с иронией отметил на своей страничке в Facebook, что задержанный «общественник» ранее активно выступал на митинге по «Догтауну», «требуя «найти и покарать».

Виверти долі "активіста"Тільки ось недавно вимагав "знайти та покарати", а сьогодні сам затриманий з обгрунтованими… Опубліковано Русланом Форостяком Четвер, 10 січня 2019 р.

Фото: пресс-служба СБ Украины.