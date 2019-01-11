﻿ СБУ задержала в Одессе общественника-рэкетира и его сообщников - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

СБУ задержала в Одессе общественника-рэкетира и его сообщников

СБУ задержала в Одессе общественника-рэкетира и его сообщников

Состоявшие в общественной организации преступники вымогали у местных предпринимателей деньги за непрепятствование их бизнесу.

Бандиты угрожали избиением и повреждением ценного имущества, если бизнесмены отказывались платить.

Как сообщили в областном управлении СБУ, одного из преступников задержали сразу после получения очередной платы в размере 1200 долларов США. До этого СБУшники вместе с полицейскими зафиксировали, как этот же «активист» забирал 800 долларов якобы долга.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и всех причастных к нему.

Советник главы ГУ НП Одесской области Руслан Форостяк с иронией отметил на своей страничке в Facebook, что задержанный «общественник» ранее активно выступал на митинге по «Догтауну», «требуя «найти и покарать».

Виверти долі "активіста"Тільки ось недавно вимагав "знайти та покарати", а сьогодні сам затриманий з обгрунтованими…

Опубліковано Русланом Форостяком Четвер, 10 січня 2019 р.

Фото: пресс-служба СБ Украины.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить