Почему ГПУ не подготовила документы для изъятия пули из лёгкого Олега Михайлика?

Документы должны были отправить в Германию, чтобы извлечь и затем использовать пулю как вещественное доказательство.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», 22 сентября в Олега Михайлика стреляли, попали в лёгкое. Пулю так и не извлекли. Это серьезная угроза для здоровья активиста — она находится рядом с сердцем. Общественник договорился об операции в Германии за счет немецкого правительства. Уже назначена дата. Однако, как сообщает Следствие.Инфо, украинская прокуратура должна была подготовить пакет документов и направить его в Германию, чтобы пулю после операции можно было использовать в качестве вещественного доказательства. Этого не было сделано, хотя, по словам Олега Михайлика, правоохранительные органы были предупреждены о необходимости подготовить документы заранее.

Согласно процедуре, пулю после операции должны принять немецкие полицейские. Затем они должны оформить все документы и передать пулю украинскому консульству или ГПУ. Если этого не сделать, изъятую пулю нельзя будет использовать в качестве вещественного доказательства.

Вместо документов Олегу Михайлику вручили упаковку для пули. И предложили передать её украинскому консулу или самостоятельно привезти в Украину.

Отметим, активист предполагает, что покушение связано с его общественно-политической деятельностью.

Напомним, судья Киевского районного суда Одессы выпустила из-под стражи обвиняемого в покушении на Олега Михайлика.

Фото: Страна.