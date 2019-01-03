﻿ Руководство ОПЗ просит Кабмин спасти завод - Одесская Жизнь

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Руководство ОПЗ просит Кабмин спасти завод

Руководство ОПЗ просит Кабмин спасти завод

Просьбу направили правительству на внеочередном совещании. Для спасения завода нужно около миллиарда гривен.

Предотвратить развал и закрытие завода может только появление у предприятия оборотных средств. Как сообщают в пресс-службе ОПЗ, для запуска работы нужен возврат переплаты по налогу на прибыль в размере 489,8 млн грн, а также стабилизационный кредит в 500 млн грн. Это позволит предприятию выплатить долги, общая сумма которых сейчас составляет около 7 830 млн грн.

Для спасения завода также нужна давальческая компания, которая будет предоставлять сырье на переработку в готовую продукцию. В прошлом году проводился конкурс на отбор такой компании, однако пока это не принесло никаких результатов. Участники конкурса не выполнили условия отбора, поэтому завод всё ещё не включился в работу.

Отметим, из-за большой задолженности по зарплате только за 2018 год с завода уволились 564 рабочих. Многие из них отправились искать лучшей доли за границу.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ОПЗ будет сотрудничать с оманской фирмой.

Фото: Корреспондент.net.

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