﻿ Рождество с полицейскими: как одесские правоохранители детей развлекали - Одесская Жизнь

По случаю Рождества патрульные полицейские Украине решили сделать подарок детям и пригласили их провести праздник с ними. Акция прошла в 28 городах страны, в том числе и в Одессе.

Одесские патрульные назначили детям встречу на Приморском бульваре — возле Дюка и инсталляции «Рождественская звезда», которая вошла в Книгу рекордов Украины как самое большое елочное 3D-украшение. Именно вокруг этой звезды полицейские катали детей в своем авто с включенными спецсигналами.

Причем дети катались с соблюдением правил дорожного движения: только на заднем сиденье, а совсем маленькие — еще и в специальном детском автомобильном сидении.

Дети были в восторге — и от того, что катались в самом настоящем патрульном авто, и от самого авто — оно ведь гибридное и «напичкано» всевозможными интересными «штучками», и от того, что их катал самый настоящий полицейский.

Также на рождественскую встречу с детьми пришли и бойцы подразделения тактико-оперативного реагирования, которые поддерживают правопорядок во время массовых мероприятий. Они рассказывали маленьким гостям, что нужно заботиться о собственной безопасности, как устроено полицейское авто, о своем снаряжения, давали подержать и примерить элементы амуниции, посидеть в специализированном авто и даже посигналить, и дарили конфеты.

— Мы хотим сблизить детей с патрульными, объяснить родителям, что не надо пугать детей полицейскими: мы работаем, чтобы оберегать и защищать их. Такими маленькими праздниками мы даем возможность просто посидеть в автомобиле, просто пообщаться, сделать первые шаги к вере, — рассказала Анна Лескова, начальник отдела связей с общественностью управления Патрульной полиции в Одесской области.