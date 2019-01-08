﻿ Рождественский киномарафон стартует сегодня в Одессе - Одесская Жизнь

Киномарафон от Art-house traffic откроется сегодня в Urban Music Hall фильмом «Гора».
Сегодня, 8 января, в одесском Мюзик-холле покажут первый фильм «Киномарафона рождественских каникул».
Как сообщает Urban Music Hall в Facebook, фильм известной путешественницы и экстремалки Дженнифер Пидом об альпинистах «Гора» покажет разные уголки Земли: от Непала до Австралии.
В следующие 4 дня зрителям киномарафона представят такие фильмы:
- 9 января — «Холодная война»;
- 10 января — «Лето»;
- 11 января — «Три дня с Роми Шнайдер»;
- 12 января — «Жаркие летние ночи».
А на 23 января запланирован показ ленты «Сильвио и другие».
Начало всех сеансов — в 19:00.
В программе возможны изменения. Следите за афишей здесь.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе разработали программу развития киноиндустрии.
Фото: Urban Music Hall.
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