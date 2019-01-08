﻿ Рождественский киномарафон стартует сегодня в Одессе - Одесская Жизнь

Киномарафон от Art-house traffic откроется сегодня в Urban Music Hall фильмом «Гора».

Сегодня, 8 января, в одесском Мюзик-холле покажут первый фильм «Киномарафона рождественских каникул».

Как сообщает Urban Music Hall в Facebook, фильм известной путешественницы и экстремалки Дженнифер Пидом об альпинистах «Гора» покажет разные уголки Земли: от Непала до Австралии.

В следующие 4 дня зрителям киномарафона представят такие фильмы:

9 января — «Холодная война»;

10 января — «Лето»;

11 января — «Три дня с Роми Шнайдер»;

12 января — «Жаркие летние ночи».

А на 23 января запланирован показ ленты «Сильвио и другие».

Начало всех сеансов — в 19:00.

В программе возможны изменения. Следите за афишей здесь.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе разработали программу развития киноиндустрии.

Фото: Urban Music Hall.