﻿ Рождественский киномарафон стартует сегодня в Одессе - Одесская Жизнь

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Рождественский киномарафон стартует сегодня в Одессе

Рождественский киномарафон стартует сегодня в Одессе

Киномарафон от Art-house traffic откроется сегодня в Urban Music Hall фильмом «Гора».

Сегодня, 8 января, в одесском Мюзик-холле покажут первый фильм «Киномарафона рождественских каникул».

Как сообщает Urban Music Hall в Facebook, фильм известной путешественницы и экстремалки Дженнифер Пидом об альпинистах «Гора» покажет разные уголки Земли: от Непала до Австралии.

В следующие 4 дня зрителям киномарафона представят такие фильмы:

  • 9 января — «Холодная война»;
  • 10 января — «Лето»;
  • 11 января — «Три дня с Роми Шнайдер»;
  • 12 января — «Жаркие летние ночи».

А на 23 января запланирован показ ленты «Сильвио и другие».

Начало всех сеансов — в 19:00.

В программе возможны изменения. Следите за афишей здесь.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе разработали программу развития киноиндустрии.

Фото: Urban Music Hall.

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