﻿ Рождественский фестиваль в Оперном в этом году пройдёт с 10 по 13 января - Одесская Жизнь

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Рождественский фестиваль в Оперном в этом году пройдёт с 10 по 13 января

Рождественский фестиваль в Оперном в этом году пройдёт с 10 по 13 января

Восьмой Рождественский фестиваль пройдёт в Одесском оперном с 10 по 13 января.

В этом году организаторы театрального праздника выбрали два наиболее популярных балета, а также подготовили для зрителей традиционный рождественский концерт и необычную экскурсию.

Как сообщают в пресс-службе театра, в день открытия фестиваля, 10 января, зрителей ожидает концертная программа «Рождественский вечер в Одесской опере». Во время концерта меломаны услышат композиции Джованни Баттиста Перголези, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха и других известных композиторов.

В тот же день желающие смогут поучаствовать в променаде «Призраки ночной оперы» по лабиринтам ночного театра. Сопровождать смельчаков будут солисты оперы, а также артисты балета и оркестра.

11 января состоится показ балета «Щелкунчик».

А 13 января можно будет посмотреть балет «Спящая красавица» с участием солистки Национальной оперы Украины Анастасии Шевченко в роли Принцессы Авроры и солиста балета Национальной оперы Украины Дениса Недака в роли Принца Дезире.

Напомним, во время Рождественского фестиваля-2018 в театре оперы и балета, помимо концертов и «Щелкунчика», показывали балет «Русалочка».

Фото: Photographers.

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