﻿ Полторы тысячи дворников чистят от наледи и посыпают песком улицы города - Одесская Жизнь

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Полторы тысячи дворников чистят от наледи и посыпают песком улицы города

Полторы тысячи дворников чистят от наледи и посыпают песком улицы города

Также ликвидацию гололеда ведут 200 сотрудников КП «Городские дороги» и 60 единиц спецтехники.

В пресс-службе горсовета рассказали, что накануне вечером, после сильных осадков и снижения температуры улицы и дороги города оказались покрыты ледяной коркой. Ликвидацию гололёда в Одессе сегодня ведут 1500 сотрудников коммунальных служб. Опасные участки посыпают песчано-солевой смесью, на дорогах и спусках работает спецтехника.

дворникиСлужба автодорог в Одесской области, в свою очередь, сообщает, что значительных осадков на территории области не отмечается, снег идёт только в Савранском и Балтском районах при минусовой температуре.

Покрытие дорог области местами мокрое, местами — заснеженное, на отдельных участках — снежный накат. Тем не менее, проезд по трассам обеспечен, ограничений движения нет.

На дорогах государственного значения расчистку от снега ведут 53 единицы техники.

Фото пресс-службы горсовета.
Видео Службы автодорог области.

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