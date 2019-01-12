﻿ Полторы тысячи дворников чистят от наледи и посыпают песком улицы города - Одесская Жизнь

Также ликвидацию гололеда ведут 200 сотрудников КП «Городские дороги» и 60 единиц спецтехники.

В пресс-службе горсовета рассказали, что накануне вечером, после сильных осадков и снижения температуры улицы и дороги города оказались покрыты ледяной коркой. Ликвидацию гололёда в Одессе сегодня ведут 1500 сотрудников коммунальных служб. Опасные участки посыпают песчано-солевой смесью, на дорогах и спусках работает спецтехника.

Служба автодорог в Одесской области, в свою очередь, сообщает, что значительных осадков на территории области не отмечается, снег идёт только в Савранском и Балтском районах при минусовой температуре.

Покрытие дорог области местами мокрое, местами — заснеженное, на отдельных участках — снежный накат. Тем не менее, проезд по трассам обеспечен, ограничений движения нет.

На дорогах государственного значения расчистку от снега ведут 53 единицы техники.

Фото пресс-службы горсовета.

Видео Службы автодорог области.