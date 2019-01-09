Полицейские задержали банду похитителей и освободили их пленника

Бандиты насильно удерживали 31-летнего мужчину, требуя у него деньги и ценности.

Мужчину удерживали и пытали в одном из сел Лиманского района. Как сообщает ГУ Нацполиции Одесской области, на двух похитителей южненские полицейские вышли через автомобиль — в скором времени после сообщения о похищении они остановили машину преступников на въезде в Южный.

Задержав их, полицейские вышли на остальную банду: в соседнем селе в частном доме ещё двое преступников угрожали похищенному расправой, если тот не скажет, где деньги.

Правоохранители задержали всю группу похитителей и освободили потерпевшего. Ему оказали медицинскую помощь.

Отметим, во время обыска полицейские также нашли в бандитском «логове» кристаллическое вещество, похожее на наркотик. Сейчас его отправили на экспертизу.

Следствие продолжается.