﻿ Полицейские помогали жителям области выбраться из снежных ловушек - Одесская Жизнь

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Полицейские помогали жителям области выбраться из снежных ловушек

Полицейские помогали жителям области выбраться из снежных ловушек

На прошлой неделе полицейские Одесской области спасли из снега автобус с иностранцами.

Из-за ухудшения погодных условий одесские полицейские работали в усиленном режиме. Как сообщили в ГУ НП Одесской области, полицейские следили за ситуацией на наиболее заснеженных и опасных дорогах области. Они помогали попавшим в беду водителям, пассажирам и пешеходам, а также регулировали дорожное движение и ограничивали его на наиболее опасных участках.

Так, полицейские помогли починить автобус из Молдовы, который застрял в Ивановском районе. Благодаря этому людям не пришлось мерзнуть на трассе. Также они спасли от холодной смерти перебравшего алкоголя прохожего. Он шел по трассе Болград-Одесса легко одетым и босым. Его отогрели и вернули домой.

Фото: пресс-служба ГУ НП Одесской области.

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