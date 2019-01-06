Новости Одессы и Одесской области

Погода 7 января. Снег и гололедица

Погода 7 января. Снег и гололедица

Синоптики обещают ухудшение погодных условий.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра по Одессе и Одесской области утром и днем ожидается небольшой снег и гололедица.

Ветер северный, до 14 м/с, утром и днем местами порывы до 18 м/с.

Температура ночью от -5 до -7ºС, днем будет теплее от 0 до 2ºС мороза.

На автодорогах области во время снегопадов видимость снизится до 1-2 км, местами гололедица.

Одесская мэрия просит жителей города ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на дороги, не оставлять транспорт под деревьями и кабелями — чтобы сберечь машины от возможных повреждений.

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