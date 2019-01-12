﻿ Погода 13 января. Снега в Одессе не ожидается - Одесская Жизнь

Небольшой мороз и гололедица на дорогах сохранятся.

По прогнозу Гидрометеоцентра Черного и Азовского морей, в воскресенье в Одессе ожидается облачная погода, но солнце временами будет проглядывать сквозь тучи. Существенных осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, от 9 до 14 метров в секунду.

Ночью ожидается мороз от 5 до 7ºС. Днём потеплеет до +1ºС.

По-прежнему будет скользко, на дорогах гололедица, ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Фото: Артём Виноградов.