﻿ Погода 12 января. В Одессе, наконец, появится солнце - Одесская Жизнь

Вместе с тем в городе и области ожидается похолодание.
По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе и Одесской области будет облачно и прохладно, но временами будет выглядывать солнце.
Будьте осторожны, дороги будут скользкими: за ночь лужи и слякоть превратятся в гололед.
Юго-западный ветер будет достигать 7-12 метров в секунду.
Ночная температура в Одессе и области ожидается от -10 до -8ºС, днем — от -2 до 0.
Из-за скользких дорог лучше ограничить поездки по городу.
Фото: Мария Котова.
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