﻿ Погода 12 января. В Одессе, наконец, появится солнце - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Погода 12 января. В Одессе, наконец, появится солнце

Погода 12 января. В Одессе, наконец, появится солнце

Вместе с тем в городе и области ожидается похолодание.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе и Одесской области будет облачно и прохладно, но временами будет выглядывать солнце.

Будьте осторожны, дороги будут скользкими: за ночь лужи и слякоть превратятся в гололед.

Юго-западный ветер будет достигать 7-12 метров в секунду.

Ночная температура в Одессе и области ожидается от -10 до -8ºС, днем — от -2 до 0.

Из-за скользких дорог лучше ограничить поездки по городу.

Фото: Мария Котова.

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