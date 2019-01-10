﻿ Погода 11 января. Одессу ждёт дождь с мокрым снегом - Одесская Жизнь

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Погода 11 января. Одессу ждёт дождь с мокрым снегом

Погода 11 января. Одессу ждёт дождь с мокрым снегом

Одесская зимняя погода всё так же капризна и непостоянна.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе и Одесской области будет пасмурно, дождливо и ветрено. При этом днем будет держаться плюсовая температура, а ночью подморозит.

Так что утром ожидается гололед, а днем на улицах — снежно-грязевая каша и лужи.

Южный ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.

Ночная температура в Одессе и области ожидается от -1 до -3ºС, днем — от 0 до 2 градусов тепла.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий мэрия призывает одесситов максимально ограничить поездки по городу, без особой необходимости не выезжать на личном транспорте; пожилым людям, детям и беременным женщинам  рекомендуют ограничить нахождение на улице. Также одесситов просят быть бдительными и не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач.

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