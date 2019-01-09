﻿ Погода 10 января. Одессу ждёт мокрый снег и метель - Одесская Жизнь

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Погода 10 января. Одессу ждёт мокрый снег и метель

Погода 10 января. Одессу ждёт мокрый снег и метель

Синоптики обещают ухудшение погоды. Большая часть осадков выпадет ночью.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе и Одесской области будет пасмурно и ветрено при плюсовой температуре днём.

Ожидаются сильные осадки: ночью и днем снег, переходящий в мокрый снег и дождь. Дороги будут скользкими: подтаявший снег за ночь превратится в лед.

Юго-восточный ветер будет достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Ночная температура в Одессе ожидается от -1 до -3ºС, по области – до 4 градусов мороза, днем по городу — от +3 до +5ºС, по области – до 6 градусов тепла.

ГСЧС Одесской области и городские власти просят одесситов быть максимально осторожными, выходя из дома, в особенности на дорогах.

Фото: ФБ ГУ ГСЧС области.

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