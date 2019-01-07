﻿ По горячим следам: задержан подозреваемый в убийстве четырех человек - Одесская Жизнь

Для расследования дела подняли по тревоге весь личный состав Измаильского райотдела полиции Одесской области.

Сегодня в частном доме одного из сел Измаильского района нашли тела четырех людей. Жертвами стали хозяин дома, а также трое его гостей – женщина и двое мужчин.

Как сообщает глава Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин в Facebook, подозреваемого в убийстве уже задержали. На его поимку был выделен целый штат полицейских, экспертов, кинологов и сотрудников прокуратуры.

Подробности преступления пока не известны. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции и ФБ Дмитрия Головина.