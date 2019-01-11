﻿ "Плохая шутка": на "Гугл-картах" переименовали парк Шевченко - Одесская Жизнь

На популярном сервисе «Google-карты» центральный парк города сейчас называется «Парк им. Тараса Шевченко и Ивана Сосюры».

На «Гугл-картах» неожиданно появилось новое название парка, который всегда был известен одесситам как Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко. Однако, как сообщили корреспонденту «Одесской жизни» в пресс-службе Одесского горсовета, официально парк никто не переименовывал.

Замдиректора департамента информации и связей с общественностью Наталья Мальцева, комментируя появление нового названия, заявила, что негативно относится к такой «самодеятельности», но «Гугл-карты» не опираются на официальные источники, а созданы по принципу «Википедии»: править названия или добавлять новые объекты на них может любой. Так что это, скорее всего, просто чья-то «плохая шутка».

«В конце концов возникает вопрос, стоит ли вообще доверять этому ресурсу, если допускаются такие ошибки. Из-за таких ошибок ведь человек в какой-то момент может приехать не туда, куда ему нужно. Но, вы знаете, опыт подсказывает, что если общество чем-то недовольно, то бизнесмены всегда быстро исправляют ошибки», — также отметила она.

Замдиректора департамента также добавила, что уже не в первый раз замечает подобные ошибки в «Гугл-картах».

Фото: Odessa.Travel.