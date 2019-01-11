﻿ "Плохая шутка": на "Гугл-картах" переименовали парк Шевченко - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

«Плохая шутка»: на «Гугл-картах» переименовали парк Шевченко

«Плохая шутка»: на «Гугл-картах» переименовали парк Шевченко

На популярном сервисе «Google-карты» центральный парк города сейчас называется «Парк им. Тараса Шевченко и Ивана Сосюры».

На «Гугл-картах» неожиданно появилось новое название парка, который всегда был известен одесситам как Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко. Однако, как сообщили корреспонденту «Одесской жизни» в пресс-службе Одесского горсовета, официально парк никто не переименовывал.

Скрин карты

Замдиректора департамента информации и связей с общественностью Наталья Мальцева, комментируя появление нового названия, заявила, что негативно относится к такой «самодеятельности», но «Гугл-карты» не опираются на официальные источники, а созданы по принципу «Википедии»: править названия или добавлять новые объекты на них может любой. Так что это, скорее всего, просто чья-то «плохая шутка».

«В конце концов возникает вопрос, стоит ли вообще доверять этому ресурсу, если допускаются такие ошибки. Из-за таких ошибок ведь человек в какой-то момент может приехать не туда, куда ему нужно. Но, вы знаете, опыт подсказывает, что если общество чем-то недовольно, то бизнесмены всегда быстро исправляют ошибки», — также отметила она.

Замдиректора департамента также добавила, что уже не в первый раз замечает подобные ошибки в «Гугл-картах».

Фото: Odessa.Travel.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Мюзикл на льду "Ночь накануне Рождества"

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить