﻿ Первый зал для реабилитации людей после тяжелых травм появится в Одессе - Одесская Жизнь

Одесситы собирают деньги на создание реабилитационного зала. В нём смогут проходить восстановление люди, перенесшие инсульт и получившие повреждения опорно-двигательной системы.

В Одессе появится первый реабилитационный «Зал физической терапии» для людей, получивших тяжелые травмы спинного и головного мозга, перенесшие инсульт, имеющие врожденные физические ограничения. Как сообщил автор проекта Сергей Ращенко на социальной платформе «Мой город», для зала уже есть отремонтированное помещение на ул. Артиллерийской, 4В. Там уже установили первое элементарное оборудование: шведские стенки, маты и мячи. Всё это помогли приобрести неравнодушные одесситы и несколько спонсоров.

Но многое ещё нужно закупить: тренажеры Мотомед, подъемник для восстановления двигательной функции, вертикализатор, баланс-тренажер. На все это оборудование нужно около миллиона гривен. Сейчас на платформе «Мой город» Сергей собирает деньги на закупку тренажера Мотомед, который хорошо прорабатывает мышцы и суставы рук и ног. За первую неделю удалось собрать 28 % суммы, нужной для его покупки.

В будущем такой зал сможет принять до 50 человек. Такое количество обусловлено тем, что в городе очень мало специалистов-реабилитологов. Он будет работать на платной основе, но по минимальным ценам.

Отметим, сын Сергея Ращенко попал в ДТП 4 года назад и с тех пор проходит реабилитацию. Именно из-за этого Сергей узнал о том, что нужно для такой серьезной реабилитации, и решил открыть такой зал в Одессе, чтобы помогать другим людям.

Фото: Правда за Одессу.