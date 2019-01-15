﻿ Первая церемония вручения КВНской премии состоялась в Одессе - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Первая церемония вручения КВНской премии состоялась в Одессе

  • вручение премии
  • вручение премии
  • вручение премии
  • вручение премии
  • вручение премии

Премия носит имя Яна Гельмана — известного КВНщика, сценариста и художественного руководителя команды КВН ОНУ им. И. Мечникова “Одесские джентльмены”.

Таким образом друзья и коллеги решили сохранить память о своем товарище, который неожиданно погиб в 2012 году. Премию планируют сделать ежегодной. Ее будут вручать тем одесситам, которые прославляют наш город в разных сферах. Учредителями стала вся команда, которой руководил Ян Гельман.

В этом году каждый из бывших КВНщиков предлагал свою кандидатуру. После горячего обсуждения и голосования было отобрано пятеро лауреатов:

  • Евгений Голубовский, вице-президент Всемирного клуба одесситов, журналист, культуролог за самый Одесский культурологический блог,
  • Михаил Рева, скульптор, за работу «Дом солнца” на Ланжероне,
  • Михаил Векслер, поет, за свои «векслеристишья»,
  • Павел ВиктОр, преподаватель Ришельевского лицея , за канал с уроками физики  на ютубе, который собрал уже более 10 млн.просмотров,
  • Проект “Юмористическая карта для жителей и гостей Одессы”.вручение премии

Церемония вручения премии прошла в Золотом зале литературного музея. Никаких КВНовских номеров не было, просто из разных городов и стран приехали друзья Яна Гельмана, которые сказали о нем много хороших и тёплых слов.

— Мы специально не готовили, никакую программу. Хотим, остаться в памяти людей молодыми и красивыми, какими мы были 30 лет назад, — объяснили они.

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить