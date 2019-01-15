﻿ Первая церемония вручения КВНской премии состоялась в Одессе - Одесская Жизнь

Премия носит имя Яна Гельмана — известного КВНщика, сценариста и художественного руководителя команды КВН ОНУ им. И. Мечникова “Одесские джентльмены”.
Таким образом друзья и коллеги решили сохранить память о своем товарище, который неожиданно погиб в 2012 году. Премию планируют сделать ежегодной. Ее будут вручать тем одесситам, которые прославляют наш город в разных сферах. Учредителями стала вся команда, которой руководил Ян Гельман.
В этом году каждый из бывших КВНщиков предлагал свою кандидатуру. После горячего обсуждения и голосования было отобрано пятеро лауреатов:
- Евгений Голубовский, вице-президент Всемирного клуба одесситов, журналист, культуролог за самый Одесский культурологический блог,
- Михаил Рева, скульптор, за работу «Дом солнца” на Ланжероне,
- Михаил Векслер, поет, за свои «векслеристишья»,
- Павел ВиктОр, преподаватель Ришельевского лицея , за канал с уроками физики на ютубе, который собрал уже более 10 млн.просмотров,
- Проект “Юмористическая карта для жителей и гостей Одессы”.
Церемония вручения премии прошла в Золотом зале литературного музея. Никаких КВНовских номеров не было, просто из разных городов и стран приехали друзья Яна Гельмана, которые сказали о нем много хороших и тёплых слов.
— Мы специально не готовили, никакую программу. Хотим, остаться в памяти людей молодыми и красивыми, какими мы были 30 лет назад, — объяснили они.
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