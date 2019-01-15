﻿ Первая церемония вручения КВНской премии состоялась в Одессе - Одесская Жизнь

Премия носит имя Яна Гельмана — известного КВНщика, сценариста и художественного руководителя команды КВН ОНУ им. И. Мечникова “Одесские джентльмены”.

Таким образом друзья и коллеги решили сохранить память о своем товарище, который неожиданно погиб в 2012 году. Премию планируют сделать ежегодной. Ее будут вручать тем одесситам, которые прославляют наш город в разных сферах. Учредителями стала вся команда, которой руководил Ян Гельман.

В этом году каждый из бывших КВНщиков предлагал свою кандидатуру. После горячего обсуждения и голосования было отобрано пятеро лауреатов:

Евгений Голубовский, вице-президент Всемирного клуба одесситов, журналист, культуролог за самый Одесский культурологический блог,

Михаил Рева, скульптор, за работу «Дом солнца” на Ланжероне,

Михаил Векслер, поет, за свои «векслеристишья»,

Павел ВиктОр, преподаватель Ришельевского лицея , за канал с уроками физики на ютубе, который собрал уже более 10 млн.просмотров,

Проект “Юмористическая карта для жителей и гостей Одессы”.

Церемония вручения премии прошла в Золотом зале литературного музея. Никаких КВНовских номеров не было, просто из разных городов и стран приехали друзья Яна Гельмана, которые сказали о нем много хороших и тёплых слов.

— Мы специально не готовили, никакую программу. Хотим, остаться в памяти людей молодыми и красивыми, какими мы были 30 лет назад, — объяснили они.