﻿ Переплатил: во сколько Ринату Ахметову обшлась покупка "Одессаоблэнерго" - Одесская Жизнь

При этом государство продает пакет акций этой энергокомпании за 5 млн.

Компания ООО «ДТЭК Нефтегаз», которая входит в состав финансово-промышленной группы Рината Ахметова «SCM», приобрела 68% акций компании «Одессаоблэнерго» за баснословные 70 миллионов долларов США. Как сообщает эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус в Facebook, это больше фактической стоимости. Так как, по его словам, в марте Фонд госимущества выставит государственный пакет этой энергокомпании на продажу по цене в 5 миллионов долларов. Пакет содержит 25% акций.

Отметим, Ахметов приобрел также «Киевоблэнерго». За 180 миллионов долларов США. По словам Андрея Геруса, после закрытия договора о покупке этих двух компаний Ринат Ахметов, вероятнее всего, заключит новый. В ближайшем будущем он может поглотить ещё пять облэнерго: херсонскую, кировоградскую, житомирскую, черновицкую и ровненскую компании.

ДТЕК продовжує монополізацію енергетичного ринку — купили ще два обленерго.На початку січня ДТЕК оголосив, що купує у… Опубліковано Andriy Gerus Неділя, 13 січня 2019 р.

Договора купли-продажи «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» были заключены 3 января 2019 года. Однако они ещё не закрыты. Покупка будет завершена, когда будут получены все необходимые разрешения от государственных органов, в том числе от антимонопольного комитета.

Фото: Дзеркало тижня.