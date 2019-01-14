﻿ Отключения света запланированы сегодня в нескольких районах города - Одесская Жизнь

Для проведения плановых ремонтных работ электричество отключат в Северном, Центральном и Южном районах электросетей в Одессе.

С 9 до 17 часов света не будет по адресам:

1-й Тупиковый пер., 2, 1, 5, 4

1-я Линия 4 ст. Люстдорфской дор., 39Б, 39А, 41, 47, 43, 49, 37, 39, 45

Авиаторов пер., 5, 11, 5а, 13, 9, 7, 6, 15, 17, 3, 17а, 4

Атамана Головатого, 43б, 39, 37, 44, 45, 33, 43, 35

Березовая, 16, 35, 27, 24, 47А, 19, 43, 31, 39а, 32, 41, 42, 29, 15а, 4а, 38, 26, 22, 47, 40, 24а, 46, 18, 30, 17а, 33, 21, 45, 15/2, 36, 22а, 22б, 48, 23, 20, 45а, 37, 34, 44, 24б, 17, 39, 28, 15/3, 25, 15/1

Васнецова, 19, 23, 10, 12, 14, 27, 16а, 15, 16, 17, 25

Гвоздичный пер., 3А, 4

Дмитрия Донского, 56, 75А, 78/1, 83, 52/3, 88, 115, 76, 58, 70А, 111, 95, 101, 100, 75б, 96, 68, 78, 113, 99, 66, 85, 94, 109, 64, 80, 81а, 115б, 93, 70б, 60, 82б, 833, 91, 89Б, 107, 96/1, 89а, 64а, 92, 78г, 96а, 84, 72, 79, 54, 95/1, 105, 82а, 90, 75-а, 81, 62а, 83/2, 74, 102, 96/2, 103, 62, 98/100, 86, 52а, 77, 87

Заньковецкой, 6, 4

Интернациональный пер., 7, 6, 18, 9, 11, 5, 12, 16, 20, 14, 4, 3, 2, 8, 10

Линейная, 8, 10, 4, 7, 3, 2

Люстдорфская дорога, 63/1, 57/59, 89а, 65, 63, 89б, 61, 115А, 57, 71, 57/59, 87, 77, 83, 73а, 73, 69, 75б, 69а, 85, 81А, 75а, 75, 71а

Михайловская, 68, 51, 72, 57, 70, 59, 55, 53

Обильная, 99, 68-А, 111, 68В, 68а, 68/А, 68Б, 68, 68Г

Педагогическая, 13, 15, 11А, 11, 15А, 19, 17, 21/1

Педагогический пер., 3А

Степовая, 56, 64, 62, 68, 58, 66, 50, 60, 66

Тенистая, 10

Южный пер., 7/1, 7, 5, 14А, 22, 12, 24, 28В, 26А, 6, 7, 16, 1, 26, 28, 2, 3, 9, 18, 4, 14, 10, 8, 24а, 20.

Фото: grad.ua.