﻿ Отключения света запланированы сегодня в нескольких районах города - Одесская Жизнь

Для проведения плановых ремонтных работ электричество отключат в Северном, Центральном и Южном районах электросетей в Одессе.
С 9 до 17 часов света не будет по адресам:
- 1-й Тупиковый пер., 2, 1, 5, 4
- 1-я Линия 4 ст. Люстдорфской дор., 39Б, 39А, 41, 47, 43, 49, 37, 39, 45
- Авиаторов пер., 5, 11, 5а, 13, 9, 7, 6, 15, 17, 3, 17а, 4
- Атамана Головатого, 43б, 39, 37, 44, 45, 33, 43, 35
- Березовая, 16, 35, 27, 24, 47А, 19, 43, 31, 39а, 32, 41, 42, 29, 15а, 4а, 38, 26, 22, 47, 40, 24а, 46, 18, 30, 17а, 33, 21, 45, 15/2, 36, 22а, 22б, 48, 23, 20, 45а, 37, 34, 44, 24б, 17, 39, 28, 15/3, 25, 15/1
- Васнецова, 19, 23, 10, 12, 14, 27, 16а, 15, 16, 17, 25
- Гвоздичный пер., 3А, 4
- Дмитрия Донского, 56, 75А, 78/1, 83, 52/3, 88, 115, 76, 58, 70А, 111, 95, 101, 100, 75б, 96, 68, 78, 113, 99, 66, 85, 94, 109, 64, 80, 81а, 115б, 93, 70б, 60, 82б, 833, 91, 89Б, 107, 96/1, 89а, 64а, 92, 78г, 96а, 84, 72, 79, 54, 95/1, 105, 82а, 90, 75-а, 81, 62а, 83/2, 74, 102, 96/2, 103, 62, 98/100, 86, 52а, 77, 87
- Заньковецкой, 6, 4
- Интернациональный пер., 7, 6, 18, 9, 11, 5, 12, 16, 20, 14, 4, 3, 2, 8, 10
- Линейная, 8, 10, 4, 7, 3, 2
- Люстдорфская дорога, 63/1, 57/59, 89а, 65, 63, 89б, 61, 115А, 57, 71, 57/59, 87, 77, 83, 73а, 73, 69, 75б, 69а, 85, 81А, 75а, 75, 71а
- Михайловская, 68, 51, 72, 57, 70, 59, 55, 53
- Обильная, 99, 68-А, 111, 68В, 68а, 68/А, 68Б, 68, 68Г
- Педагогическая, 13, 15, 11А, 11, 15А, 19, 17, 21/1
- Педагогический пер., 3А
- Степовая, 56, 64, 62, 68, 58, 66, 50, 60, 66
- Тенистая, 10
- Южный пер., 7/1, 7, 5, 14А, 22, 12, 24, 28В, 26А, 6, 7, 16, 1, 26, 28, 2, 3, 9, 18, 4, 14, 10, 8, 24а, 20.
Фото: grad.ua.
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