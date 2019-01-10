﻿ Отключения света продолжатся сегодня в разных районах Одессы - Одесская Жизнь

Электроэнергию отключат в домах на 28 улицах города.

Сотни домов снова останутся без света из-за плановых отключений.

С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Авдеева-Черноморского, 27в, 8, 10, 25в, 25б, 12, 29/31, 27б, 27-Г, 31а, 33/2, 25а, 8В, 14/2, 8/3, 27а, 8/1, 12а, 8б, 8А, 8е-2, 8г, 14, 25, 27, 29, 33, 31/2;

ул. Астрономическая, 6;

ул. Дмитрия Донского, 13, 29Б, 29, 21Б, 21/6, 23А, 21/8, 3, 27, 23, 21\8, 25, 29а, 21;

ул. Комитетская, 3, 10А, 12, 21, 8/10, 10б, 7/9;

ул. Мечникова, 56, 68, 72, 74а, 68а, 58, 60, 66;

ул. Нежинская, 12;

ул. Немировича-Данченко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14;

ул. Новосельского, 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44;

ул. Обильная, 8;

ул. Окружная, 13, 13б, 13а, 11а, 13, 13Б/2, 11б, 11;

ул. Ольгиевская, 31, 33;

пер. Дмитрия Донского, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 11а, 2Б, 11А/2, 4а, 13, 8А/1, 8а, 24;

пер. Щукина, 2, 3, 52, 4а, 1, 4, 5, 51, 4б;

пер. Прорезной, 2, 3, 5, 7, 13, 19, 21, 25;

ул. Раскидайловская, 1;

ул. Ромашковая, 1а, 1, 2, 4, 6, 10, 12, 8/10, 24а, 18а, 28/1, 14, 2б, 24б, 4А, 14а, 2а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20А;

ул. Садовая, 45;

ул. Сакко, 2а, 6;

ул. Собинова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 10а, 14, 4а, 3а, 16, 18, 20, 153, 7а;

ул. Старопортофранковская, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 41;

ул. Толбухина, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50Б, 50в, 79а, 33а, 35а, 31б, 30а, 54а, 75а, 34/2, 42А, 31/А, 57а, 81а, 40а, 20а, 55а, 59а, 50, 28а, 42д, 47а, 49а, 42в, 58/2, 71А, 44а, 73А, 22а, 40в, 58а, 55б, 46б, 40-А/1, 42г, 48Б, 50а, 29/4, 24а, 31а, 32/2, 52а, 48а, 34а, 30б, 42б, 30в, 29А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 203, 243, 245, 282, 321, 343, 651;

ул. Чубаевская, 48А, 48/5, 42, 25/27, 38, 21а, 36, 30а, 21б, 38/1, 23, 34, 32а, 19, 21, 40, 30б, 25, 279, 48/, 27, 27/3, 29/35, 29/3, 29/6, 32, 27/2, 48/9, 42а, 48/50, 31, 31А, 29/31, 29/7, 46/48, 46, 295, 48/8, 27/8, 27/5, 27/1, 27/7, 29, 29/3141, 29/11, 48, 29/8, 29/10, 27/12, 29/15, 48/2.

с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Пишоновская, 37;

ул. Дидрихсона, 27;

ул. Дюковская, 5;

ул. Косвенная, 78Б, 78а, 78;

ул. Мечникова, 2/1;

Михайловская площадь, 12/14.