﻿ Отключения света продолжаются в Одессе - Одесская Жизнь

Сегодня света не будет всего на 12 улицах города.

Сегодня свет отключат в 133 домах Одессы. Отключения электроэнергии с 09:00 до 17:00 ожидаются по следующим адресам: 1-й Известковый переулок, 1, 2, 3, 5а, 4, 9а, 7а, 11а, 5, 7, 8, 9, 11;

Атамана Головатого улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 25/27, 25/27, 13, 14, 15, 17, 18, 31;

Атамана Чепиги улица, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52;

Известковая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6А, 36А, 20, 22А, 34Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 48;

Конная улица, 11, 14;

Краснослободская улица, 18/1;

Любашевський пров, 17, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19;

Пастера улица, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 21а, 9а, 44а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 46а;

Севастопольский переулок, 6, 4а, 2, 4, 18, 4б, 2б;

Торговая улица, 20;

Церковная улица, 8;

1-й Ювилейный переулок, 6, 2/4, 12, 8/10. Фото: Униан. *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.