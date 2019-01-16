﻿ Отключения света продолжаются в Одессе - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Отключения света продолжаются в Одессе

Отключения света продолжаются в Одессе

Сегодня света не будет всего на 12 улицах города.

Сегодня свет отключат в 133 домах Одессы.

Отключения электроэнергии с 09:00 до 17:00 ожидаются по следующим адресам:

  • 1-й Известковый переулок, 1, 2, 3, 5а, 4, 9а, 7а, 11а, 5, 7, 8, 9, 11;
  • Атамана Головатого улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 25/27, 25/27, 13, 14, 15, 17, 18, 31;
  • Атамана Чепиги улица, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52;
  • Известковая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6А, 36А, 20, 22А, 34Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 48;
  • Конная улица, 11, 14;
  • Краснослободская улица, 18/1;
  • Любашевський пров, 17, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19;
  • Пастера улица, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 21а, 9а, 44а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 46а;
  • Севастопольский переулок, 6, 4а, 2, 4, 18, 4б, 2б;
  • Торговая улица, 20;
  • Церковная улица, 8;
  • 1-й Ювилейный переулок, 6, 2/4, 12, 8/10.

Фото: Униан.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить