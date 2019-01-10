﻿ Освобождённый одесский моряк Андрей Новичков вернулся на родину  - Одесская Жизнь

Его встретили в аэропорту «Борисполь». Бабушка в аэропорт не приехала из-за плохого самочувствия.

В полночь украинский моряк Андрей Новичков прилетел в Киев и коротко рассказал свою историю. Как сообщает 112 Украина, Андрей поблагодарил чиновников, депутатов, близких и простых украинцев, которые ему помогали: «Спасибо тем, кто помогал, и спасибо тем, кто не мешал». И добавил, что в Иране ему очень помогали соотечественники и земляки: они обеспечивали его всем необходимым. Также моряк пообщался с журналистами и рассказал, как его сняли с корабля и несправедливо обвинили в иранском суде. Сразу после короткой пресс-конференции Андрей отправился домой в Одессу.

Одессит рассказал, что после короткого отдыха дома он снова отправится работать, чтобы раздать образовавшиеся за время его ареста долги. Если получится, пойдет на прежнюю должность.

Напомним, Андрей Новичков стал свидетелем самоубийства матроса — тот выпрыгнул за борт. В Иране его обвинили в этой смерти и приговорили к смертной казни. Последние два года он находился в иранской тюрьме. Его освобождения долгое время добивалась бабушка. 8 января Новичкова наконец освободили из заключения в Иране.

Фото: со страницы помощи Андрею Новичкову в Facebook.