﻿ Одесского велопутешественника избили и ограбили на полпути из Мексики в Бразилию - Одесская Жизнь

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Одесского велопутешественника избили и ограбили на полпути из Мексики в Бразилию

Одесского велопутешественника избили и ограбили на полпути из Мексики в Бразилию

В Панаме путешественнику чудом удалось отстоять велосипед и увернуться от ножевых ранений.

Напомним, Руслан Верин направляется из Мексики в Бразилию на велосипеде. В последнее время его в пути сопровождает начинающий велопутешественник Оливер.

Сегодня Руслана ограбили на темном участке пути под мостом. Как сообщил велопутешественник в Facebook, несколько бандитов сбросили его с велосипеда, угрожали ножом, избили, а затем отобрали документы, деньги и телефон. Транспорт тоже хотели забрать, но одессит нашел в себе силы погнаться за преступниками с громкими криками. Вероятно, от неожиданности они выпустили велосипед.

Наш земляк уже написал заявление в полицию, также ему помог прийти в себя Оливер. Но сейчас Руслан остался совсем без денег. Он просит помочь ему финансово – прислать средства на карту Оливера по Paypal. Деньги вернёт его друг одессит, который не может помочь ему из-за отсутствия вышеуказанной системы.

Сколько вы готовы заплатить за урок или за важный переломный момент в жизни?Кажется что чем важнее этот урок или…

Опубліковано Ruslan Verin Середа, 9 січня 2019 р.

Фото: со страницы Руслана Верина в Facebook.

 

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